وزير العمل يلتقي وزير الهجرة واللجوء اليوناني والوفد المُرافق له

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 10:28 صباحاً - ● الاتفاق على سُرعة إنجاز أهداف إتفاقية تشغيل العمالة الموسمية المصرية في قطاع الزراعة اليوناني

● ربط الكتروني ..وإجتماع للجنة الفنية.. ومشروع لشراكة المهارات.. ومُشاركة الاتحاد الوطني للتعاونيات الزراعية اليوناني في إختيار "الكوادر الماهرة"..

● بحث سبل تنوع المهن المطلوبة للسوق اليوناني خاصة قطاعات البناء والتشييد والصيد

● تعزيز مبادئ الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال اليونانيين والعمال المصريين ..

● وزير العمل:

- لدينا منظومة متميزة للتدريب المهني وتنمية المهارات.. وقاعدة بيانات تُلبي كافة إحتياجات سوق العمل الخارجي ..

-تنفيذ الاتفافية خطوة مهمة في مواجهة الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر ..

● الوزير اليوناني: ملتزمون بتنفيذ "الاتفاقية" .. وحريصون على استقدام كوادر مصرية مُدربة في عدد من المجالات

إتفق وزير العمل محمد جبران ، مع السيد/ افرويديس ماكيس وزير الهجرة واللجوء اليوناني، على أهمية تكثيف الجهود،خلال الفترة المقبلة لتنفيذ إتفاقية تشغيل العمالة الموسمية المصرية في قطاع الزراعة اليوناني ، والتي تُعتبر إحدى الأطر المنظمة لاستقدام العمالة المصرية بشكل قانوني إلى دولة اليونان ،وكذلك تفعيل قنوات الاتصال ،وسرعة عقد إجتماع اللجنة الفنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية ،وتنفيذ عملية الربط الالكتروني ،للتواصل بشكل يومي لتذليل العقبات ،خاصة وأن مستوى تنفيذ الإتفاقية - حتى الآن- لا يُلبي طموحات الطرفين على أكمل وجه ..وأكد الطرفان على إلتزامهما بتطبيق وتعزيز مبادئ الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال واليونانيين والعمال المصريين ،مؤكدين أن هذه الإتفاقية ليست إرادة سياسية فقط ولكن تلبية لإحتياجات أصحاب الأعمال والشركات اليونانية ،كما اتفقا على التنوع في المهن المطلوبة للسوق اليوناني خاصة البناء والتشييد ،والصيد ..جاء ذلك لقاء الوزير جبران،بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ، مع السيد/افرويديس ماكيس وزير الهجرة واللجوء اليوناني.. وبحسب بيان اليوم الخميس ، أكد الجانبان على عُمق العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين ،واللقاءات الثنانية بين قادة البلدين في كافة المجالات .. وأشار الوزير جبران إلى هذا اللقاء يأتي في إطار نتائج الاجتماع الذي تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ،و رئيس الوزراء اليونانى "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، على هامش أعمال القمة العاشرة للآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان،مطلع العام الجاري،والذي بحث تفعيل التعاون في المجالات المختلفة ..كما أكد الوزير على جاهزية الوزارة ،لتوفير كافة فرص العمل التي يحتاجها الجانب اليوناني موضحًا أن لديها منظومة متميزة للتدريب وتنمية المهارات وقاعدة بيانات لكافة إحتياجات أسواق العمل الخارجية ،وتقوم بإجراء الاختبارات اللازمة ،من أجل ارسال عمالة ماهرة ومدربة، وذات قياسات مهارية تتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،وأشار إلى أن تنفيذ هذه الإتفاقية يُساهم بشكل كبير من مواجهة الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر ،وتوفير فرص عمل لائقة ومناسبة بشكل شرعي ..كما إستعرض الوزير جبران جهود الوزارة في التدريب المهني وتنمية المهارات للشباب وتلبية إحتياجات سوق العمل الخارجي من الكوادر المصرية المُدربة ،مستشهدًا بعدد من اللقاءات الحديثة مع رئيس وزراء ولاية سكسونيا ،وكذلك وفد من اتحاد الصناعات في ولاية بافاريا بدولة ألمانيا..

من جانبه أكد افرويديس ماكيس وزير الهجرة واللجوء اليوناني على التزام بلاده بتنفيذ الاتفاقية ،وحرصها على استقدام كوادر مصرية مُدربة ،في إطار مشروع لشراكة المهارات والتعاون لاختيار الايدي العاملة المصرية ،موضحًا مُشاركة الاتحاد الوطني للتعاونيات الزراعية المسؤول عن 85% من الإنتاج الزراعي اليوناني ،كشريك في إختيار الايدي العاملة المصرية المرشحة من قاعدة بيانات وزارة العمل المصرية ، للعمل في السوق الزراعي داخل دولة اليونان..كما وجه الدعوة إلى اللجنة الفنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية، برئاسة وزير العمل المصري لزيارة اليونان خلال الفترة المقبلة ....شارك في الإجتماع من الجانب اليوناني :السيد/سيفاستي فولوداكي نائب وزير الهجرة واللجوء،والسيد إيمانويل لوغوثيتيس الأمين العام لسياسات الهجرة،والسيدة /انجيليكي غراماتيكوبولولو، رئيسة إدارة التعاون الأوروبي،والسيد /سوفوكليس مانداليديس المستشار الدبلوماسي،والسيد أثناسيوس ليوسس ،القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة اليونان بالقاهرة..ومن وزارة الخارجية المصرية ،المستشار أحمد السكري ،عن قطاع الشئون الاوروبية...ومن وزارة العمل المصرية، المستشار القانوني لوزارة العمل إيهاب عبدالعاطي ، ورشا عبدالباسط رئيس الادارة المركزية للعلاقات الدولية ،وهبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، وامنية عبدالحميد ، مساعد فني بمكتب الوزير..