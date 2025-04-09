ضبط المتهمين بسرقة هاتف سيده مستقلين تروسيكل بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 أبريل 2025 11:30 صباحاً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات الإخبارية بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام شخصين يستقلان مركبة "تروسيكل " بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات وقيامها بالتشبث بالتروسيكل وسقوطها أرضاً بالإسكندرية .

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن حيث أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو ، وبسؤالها قررت أنها بتاريخ 7 الجارى حال سيرها بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية قام شخصان يستقلان مركبة "تروسيكل " بسرقة هاتفها المحمول مما نتج عنه سقوطها أرضاً وإصابتها ببعض السحجات وعدم قيامها بتحرير محضر بالواقعة.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة العامرية) كما تم ضبط التروسيكل المستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأرشدا عن الهاتف المحمول. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.