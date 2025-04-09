وزير الخارجية والهجرة يستقبل مدير المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 أبريل 2025 10:32 صباحاً - استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الاربعاء ٩ إبريل السيد "مايكل شبنديليجر" مدير عام المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، وذلك علي هامش الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم الذي تستضيفه القاهرة في اطار الرئاسة المصرية.

أعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير الجانب المصري لدعم المركز للرئاسة المصرية لـ"عملية الخرطوم" والإعداد لعقد المؤتمر الوزاري بالقاهرة، باعتباره سكرتارية العملية، وثمن التعاون القائم والمتنامي بين الحكومة المصرية والمركز، بما في ذلك دعم الأخير لتنفيذ عدد من المشروعات في مصر.

واستعرض السيد وزير الخارجية المقاربة الشاملة التي تنتهجها مصر في التعامل مع موضوعات الهجرة من خلال مراعاة الأبعاد الإنسانية والسياسية والأمنية، وأكد على الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لتشجيع مسارات الهجرة النظامية للعمالة، لاسيما إلى سوق العمل الأوروبي.

كما سلط الوزير عبد العاطي الضوء على حجم الأعباء التي تتحملها مصر جراء استقبال ما يقرب من ١٠ مليون من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، منوهاً إلى ضرورة تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات، ومعرباً عن تطلع مصر لمزيد من الدعم لبرامج التنمية القائمة على الصعيد الوطني، بما يعزز من فرص استدامة توفير الخدمات المطلوبة للمهاجرين واللاجئين والمجتمع المضيف.

من جانبه، أعرب مدير عام المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة عن تقديره لاستضافة الجانب المصرى لهذا الاجتماع الوزارى الهام، مثمناً جهود الرئاسة المصرية لـ"عملية الخرطوم" علي مدار العام ، بما ذلك الاعداد والتنسيق لعقد المؤتمر بالقاهرة.