فرنسا: أرسلنا 1200 طن من المساعدات إلى غزة وجزء منها لا يزال عالقا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 10:36 مساءً - قالت الرئاسة الفرنسية، الإليزيه، أن فرنسا قامت بإرسال ما مجموعه 1200 طن من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، جزء منها لا يزال عالقا على الحدود، مؤكدا أن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر.



ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الفرنسى جون نويل بارو، الذي رافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى مصر، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "أكس" مساء اليوم الثلاثاء- "في مصر مع رئيس الجمهورية للتذكير بأن القانون الإنساني الدولي ليس خيارا".



يأتي ذلك في أعقاب الزيارة التي قام بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى مدينة العريش، في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى مصر.