الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بين شخصين بالمعادي وتضبط أحدهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 10:36 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين على إثر خلافات حول أولوية المرور بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجارى تبلغ لقسم شرطة المعادى من (مدرس – مقيم بدائرة القسم) بحدوث مشادة كلامية بين نجله "مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم" وأحد الأشخاص لخلاف حول أولوية المرور تطورت لمشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى على نجله بسلاح أبيض محدثاً إصابته المشار إليها.

وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (سلاح أبيض "المستخدم فى إرتكاب الواقعة") ، وبمواجهته إعترف بإرتكابها على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.