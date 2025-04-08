رئيس الوزراء يطمئن المصريين: نحرص على المتابعة لتأمين مخزون الأدوية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 09:34 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر حققت إنجازا بحصول هيئة الدواء على اعتماد منظمة الصحة العالمية لها فى مجال الدواء.

وأضاف رئيس الوزراء: أبعث برسالة طمأنة للشعب المصري.. نحرص على المتابعة الدورية لتأمين مخزون استراتيجي من الأدوية.

ووجه رئيس الوزراء، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه ورؤيته للقطاع الطبي.

وشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باحتفالية هيئة الدواء المصرية بمناسبة اعتماد منظمة الصحة العالمية لها فى مجال الدواء.

وشهد رئيس الوزراء، تكريم أعضاء هيئة الدواء المصرية .

وقال الفريق كامل الوزير ، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن الدولة تحرص على تطوير الصناعة كونها أحد أهم أولوياتها، ومستمرون فى تقديم الدعم لهذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال احتفالية هيئة الدواء المصرية بمناسبة اعتماد منظمة الصحة العالمية لها فى مجال الدواء.