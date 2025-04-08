الأعلى للإعلام: استمرار مواعيد المباريات الدولية والأفريقية تبدأ بعد 9 مساء

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 08:23 مساءً - وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، على استمرار العمل بالضوابط التى سبق وأن أقرها فى شهر رمضان بشأن المباريات الدولية والأفريقية، والتى جاء فيها:

1- يسمح للقنوات الرياضية والقنوات العامة بمد البث المباشر للبرامج الرياضية فى الأيام التى تقام فيها المباريات الدولية والأفريقية التى يشارك فيها المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم والأندية المصرية، وذلك على النحو التالي:

أ- فى الأيام التى تبدأ فيها المباريات الساعة 9:00 مساء يستمر البث المباشر حتى السـاعة 12:30 صباحًا.

ب- فى الأيام التى تبدأ فيها المباريات الساعة 9:30 مساء يستمر البث المباشر حتى السـاعة 1:00 صباحًا.

2- بقاء جميع القواعد المنظمة التى أقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبدأ تطبيقها مع بداية هذا العام فيما يخص زمن البرامج الرياضية أو مدة التحليل الفنى قبل وبعد المباريات أو الفقرة التحكيمية دون أى تعديل أو استثناء.