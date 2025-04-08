الرئيس الفرنسي: أكدنا لمصر والأردن أهمية التوصل لحل سياسى للأوضاع فى قطاع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 08:23 مساءً - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن استئناف دخول المساعدات الإنسانية لغزة أولوية قصوى، مردفا: "أكدت للرئيس السيسي أهمية استئناف إدخال المساعدات لغزة".

وأشار ماكرون إلى أنه من غير المقبول استهداف الطواقم الإنسانية والإغاثية فى غزة، مستطردا: "أكدنا لمصر والأردن أهمية التوصل لحل سياسى للأوضاع فى غزة".

وشدد الرئيس الفرنسي، على أن الحل السياسى هو السبيل الوحيد للتسوية في غزة، مؤكدا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة تمهيدا لإطلاق عملية سياسية.