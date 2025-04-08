الرئيس السيسى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون يتفقدان مستشفى العريش

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 05:26 مساءً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يصلان مستشفى العريش للاطمئنان على الوضع الصحي للمصابين الفلسطينيين.

واستقبلت الآلاف من المواطنين، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على مدخل مطار العريش.

وبادلا الرئيسين والمواطنين التحية خلال مرورهما في طريقهما إلى جولة ميدانية بمدينة العريش، حيث رفعت المواطنين، التي أتت من جميع المحافظات لافتات الحب والتأييد، مرددة هتافات مثل "بنحبك يا ريس"، في تعبير صادق عن الدعم الشعبي وحرارة الاستقبال.