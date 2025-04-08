رمال مثارة وأتربة بهذه المناطق.. تحذير مهم لقائدى المركبات ومرضى الحساسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 05:26 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى رمال مثارة وانخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من (القاهرة الكبرى وغرب الدلتا والصحراء الغربية وشمال الصعيد)، نتيجة نشاط الرياح الجنوبية الغربية

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تمتد الرمال المثارة إلى باقى أجزاء الوجه البحرى ومدن القناه وشمال سيناء خلال الفترة القليلة القادمة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية: قائدى المركبات توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب تدنى مستوى الرؤية الأفقية، مؤكدة على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج.

يشهد اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية الغربية، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على أغلب أنحاء الجمهورية، واضطراب بالملاحة البحرية على خليجى السويس والعقبة وسرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3 متر.



وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 35 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الإسكندرية

العظمى 26 درجة.

الصغرى 15 درجة.

مطروح

العظمى 21 درجة.

الصغرى 13 درجة.

سوهاج

العظمى 39 درجة.

الصغرى 20 درجة.

قنا

العظمى 39 درجة.

الصغرى 22 درجة.

أسوان

العظمى 40 درجة.

الصغرى 23 درجة.