حالة الطقس غدا.. انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 28...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 05:26 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الأربعاء 9 أبريل 2025، انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب البلاد.

ويشهد غدا نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد، واضطراب بالملاحة البحرية ليلا على خليج السويس والبحر الأحمر، وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 5 متر .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 28 درجة.

الصغرى 15 درجة.

الإسكندرية

العظمى 22 درجة.

الصغرى 15 درجة.

مطروح

العظمى 20 درجة.

الصغرى 13 درجة.

سوهاج

العظمى 34 درجة.

الصغرى 15 درجة.

قنا

العظمى 40 درجة.

الصغرى 20 درجة.

أسوان

العظمى 41 درجة.

الصغرى 22 درجة.