ضبط سيده لإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 04:30 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل"على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط (المديرة المسئولة) وعُثر بداخل الكيان على (عدد 103 شهادة وهمية منسوبة للكيان – إستمارات تسجيل) وبمواجهتها إعترفت بأنها المديرة المسئولة وإرتكابها المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع مالكة الكيان بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.