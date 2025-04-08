الرئيس السيسى ونظيره الفرنسى يحييان المواطنين المحتشدين فى مدخل مطار العريش

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 04:29 مساءً - في مشهد مهيب، استقبلت حشود غفيرة من المواطنين، الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على مدخل مطار العريش، حيث بادلا الجماهير التحية خلال مرورهما في طريقهما إلى جولة ميدانية بمدينة العريش.

ورفعت الجماهير، التي قدمت من مختلف محافظات الجمهورية، لافتات الحب والتأييد، مرددة هتافات مثل "بنحبك يا ريس"، في تعبير صادق عن الدعم الشعبي وحرارة الاستقبال.

وشهد محيط المطار تواجداً جماهيرياً كثيفاً شمل كافة الفئات العمرية، في مشهد عكس روح الوحدة الوطنية والاعتزاز بالزيارة التاريخية