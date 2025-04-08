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ضبط 48359 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة متنوعة

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ضبط 48359 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة متنوعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 03:32 مساءً - واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (48359) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:

  • (883) مخالفة السير بدون تراخيص.
  • (70) دراجة نارية مخالفة.
  • (38340) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
  • (10) مخالفات موقف عشوائى.
  • (479) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
  • (6) مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية، تنفيذاً لإستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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