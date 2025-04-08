تفاصيل وصول الرئيس السيسي ونظيره الفرنسى إلى مستشفى العريش.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 03:32 مساءً - وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مستشفى العريش.

وأوضح مراسل اكسترا نيوز، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسى سيتفقدان مستشفى العريش للوقوف على حالة المصابين من الأشقاء الفلسطينيين الذين دخلوا مصر خلال المرحلة الأولى من الهدنة عقب إيقاف إطلاق النار، فى الفترة من 19 يناير إيل 17 مارس وكانت قد استقبلت مصر ما يقرب من 2672 مصابا وجريحا من داخل قطاع غزة إلى جانب مرافقيهم.