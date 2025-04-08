ماكرون يشيد بجهود مصر فى استقبال وعلاج المرضى والجرحى الفلسطينيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 02:25 مساءً -

قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أشاد بالجهود المصرية المبذولة لاستقبال المرضى والجرحى الفلسطينيين.

أضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الدولة عملت منذ هذه الأزمة على استقبال الحالات الخاصة بالمصابين والجرحى داخل المستشفيات المصرية، موضحًا أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار فى شهر يناير الماضى وحتى السابع عشر من مارس استقبلت الدولة المصرية ما يزيد على 1672 مصابًا وجريحًا فلسطينيًا داخل المستشفيات المصرية.

ولفت إلى أن مصر تلعب دورًا كبيرًا على الجانب السياسي و الجانب الإنسانى من خلال استقبال المرضى والمصابين والجرحى، أو من خلال إنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية التى يحتاجها كل الشعب الفلسطينى داخل قطاع غزة.