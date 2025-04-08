الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفرنسى إمانويل ماكرون يصلان إلى العريش

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 12:32 مساءً - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، منذ قليل إلى العريش.

واحتشد آلاف المصريين من كل محافظات الجمهورية في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء لاستقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اللذين سيزوران المدينة اليوم، كما أعلن المحتشدون في العريش الموقف المصري الواضح برفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ودعم قرارات القيادة السياسية بشأن القضية الفلسطينية.

وامتلأت شوارع وميادين العريش بآلاف المصريين، ورفعوا أعلام مصر وفلسطين، وصور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ولافتات كُتب عليها: "غزة ليست للبيع"، "لا للتهجير"، و"100 مليون وراك يا ريس"، وردد المشاركون هتافات داعمة للشعب الفلسطيني ومنددة بالعدوان الإسرائيلي، مؤكدين رفضهم القاطع لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، كما رفع المشاركون لافتات تؤكد دعمهم للقضية الفلسطينية ورفضهم لتهجير الفلسطينيين، مرددين هتافات مثل: "لا للتهجير.. غزة ليست للبيع".

ومنذ فجر اليوم تحولت العريش إلى مقصد لآلاف من الشعب المصري الذين وفدوا إليها من كافة المحافظات، لدعم القيادة السياسية وموقفها تجاه القضية الفلسطينية، والترحيب بضيف مصر الرئيس الفرنسي ماكرون، الذي جدد خلال مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة أمس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض بلاده لتهجير الفلسطينيين، فضلا عن دعمه للخطة المصرية العربية لإعادة إعمار قطاع غزة.

واستقبل أهالي العريش، الوفود القادمة من مختلف المحافظات، التي ضمت مشاركين من كافة فئات المجتمع المصري؛ من الرجال والنساء، الشيوخ والشباب، وحتى الأطفال، في رسالة تضامن واضحة وقوية، عبرت عن الوعي الشعبي الرافض لأي محاولة لتغيير طبيعة الصراع في المنطقة أو المساس بسيادة الأراضي المصرية، مؤكدين وحدة الصف المصري في مواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي، فيما عبّر مشايخ قبائل سيناء عن رفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مشددين على أن أرض سيناء ليست للبيع أو التفاوض.