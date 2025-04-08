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مراسل القاهرة الإخبارية: الرئيس السيسى وماكرون يصلان العريش بعد قليل

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مراسل القاهرة الإخبارية: الرئيس السيسى وماكرون يصلان العريش بعد قليل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 10:29 صباحاً - قال مراسل القاهرة الإخبارية، إنه من المنتظر وصول السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد قليل إلى مدينة العريش.

 

وقال مراسل القاهرة الإخبارية، إنه من المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي مستشفى العريش لتفقد حالة المصابين والجرحى والمرضى الفلسطينيين الذين خرجوا من قطاع غزة للتداوي داخل المستشفيات المصرية في شمال سيناء.

 

وأشار إلى أن ماكرون سيتوجه بعد ذلك لزيارة المركز اللوجيستي لتفقد مخازن الهلال الأحمر والإغاثات الإنسانية.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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