مساعد وزير الخارجية يبرز في كلمة مصر أمام مجلس اليونسكو إسهامها المعرفى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 10:28 صباحاً - ألقى السفير عمرو الجويلى مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى بيان مصر أمام الدورة ٢٢١ للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو مؤكداً أهمية تضافر الجهود من أجل تعزيز الأرضية المشتركة للقيم الإنسانية لتحقيق الأهداف الجماعية من خلال المحافل الدولية.

وطالب "الجويلى" بمضاعفة الاستثمار في المنظومة الأممية، والالتزام بمقاصدها، والحفاظ على وحدتها لمواجهة التحديات الماثلة أمام العالم الذى يعانى من تفاقم الصراعات وتزايد الانتهاكات لأبسط الحقوق الإنسانية، لينعم كل فرد بالكرامة الإنسانية الكاملة في كل بقعة من بقاع العالم، مؤكداً أن اليونسكو، بعالمية عضويتها وتشعب مجالاتها، تمتلك الإمكانات الفريدة من واقع إسهامها، في ميدان المعرفة، بمختلف روافدها من الثقافة والتربية والعلوم، من أجل توأم السلام والتنمية.

وأكد مساعد وزير الخارجية أن مصر لم تدخر الجهد لدعم اليونسكو ليس فقط على الصعيد الوطنى، بل أيضاً بذات القدر للأنشطة الإقليمية، خدمة لقارتها الأفريقية وعالمها العربى، من خلال استضافة مكتب المنظمة الإقليمى في القاهرة، الذى سيعقد ورشة العمل عبر-الإقليمية لبناء القدرات في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية بالقاهرة خلال الفترة من ١٦ إلى ١٨ أبريل ٢٠٢٥.

وأبرز "الجويلى" أن ترشيح الأستاذ الدكتور خالد العناني -مرشح مصر والدول العربية والمرشح الأفريقي المعتمد من المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي- لمنصب مدير عام اليونسكو اكتسب تميزاً بارتفاع أعمدة الدعم الدولي لتضاهى عمق الرؤية التي حصدها المرشح كثمرة للزيارات والجولات على مدار عامين تقريبًا، وهى الرؤية التي سيعرضها في جلسة الاستماع التي يعقدها المجلس هذا الأسبوع لتحقيق الفعالية لعمل المنظمة، والاستناد إلى الثوابت الراسخة مع استيعاب المتغيرات المستجدة، في عصر رقمى تتكامل فيه المعرفة وتتناثر فيها أدواتها، باعتباره المرشح الذى يعتبر الجسر الرابط بين مختلف الثقافات والحضارات، لتصبح المنظمة عن حق "اليونسكو من أجل الشعوب".