ماكرون: مصر مدهشة بإمكاناتها الأكاديمية ومتصدرة فى مجال الطاقة المعلوماتية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 أبريل 2025 09:31 مساءً - وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شكره لإتاحة الفرصة له لزيارة جامعة القاهرة، مشيدًا بطابعها الفريد ومكانتها العلمية.



وأعرب في كلمته خلال فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، التي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، عن امتنانه لكل من يسهم في تعزيز التعاون الجامعي بين مصر وفرنسا، مؤكدًا أن الشراكة بين البلدين في مجال المصريات تمتد منذ فترة طويلة.

وأشار ماكرون إلى وجود أقسام مخصصة للبحوث في هذا المجال، معبرًا عن إعجابه بالإمكانات الأكاديمية التي تتمتع بها مصر على مستوى المنطقة.

وأضاف أن مصر تتصدر إفريقيا والشرق الأوسط في مجال الطاقة المعلوماتية، مؤكداً على الجودة والنشاط الكبير في مجال الابتكار الذي تشهده.

ولفت ماكرون إلى أهمية الشباب المصري، قائلاً: "نأتي إلى مصر لنخاطب شبابها، الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من المجتمع، حيث أن هناك شابًا بين كل اثنين لا يتجاوز عمره 25 عامًا".