ماكرون: نتطلع لأن تكون الفرانكفونية ضمن محور المشروعات التعليمية بين مصر وفرنسا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 أبريل 2025 09:31 مساءً - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إننا نتطلع لأن تكون الفرانكفونية ضمن محور المشروعات التعليمية المشتركة بين مصر وفرنسا.

وأضاف خلال كلمته بفعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، أننا سنحشد مزيدا من الدعم لتوفير برامج مصرية فرنسية مشتركة في مجال إنشاء الجامعات. وتابع أننا سنواصل تعزيز الابتكار في مجالات البحث العلمي لنكون في طليعة الفكر الإنساني.

ويشهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، بجامعة القاهرة. ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جامعة القاهرة، وأجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولة تفقدية بجامعة القاهرة.

واستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها إلى مصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.