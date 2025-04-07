الرئيس السيسى: مصر فرصة لرجال الأعمال.. وبذلنا جهدا كبيرا لانطلاق الدولة بشكل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 أبريل 2025 06:35 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر فرصة لرجال الأعمال، وبذلنا جهدا كبيرا لانطلاق الدولة، متابعا: "رجال الأعمال بطبيعتهم مش بيضيعوا الفرص.. وأنا بقول لهم بمنتهي التواضع مصر فرصة.. لأنه خلال آخر 10 سنوات بذلنا جهدا كبيرا لانطلاق الدولة المصرية أكثر تطورا وتقدما وهناك بنية أساسية متطورة".

وأضاف خلال كلمته في منتدي رجال الأعمال المصري الفرنسي بحضور الرئيس ماكرون: خلال آخر 10 سنوات بذلنا جهدا كبيرا وأنفقنا أموالا ضخمة لتجهيز البنية الأساسية في كل القطاعات.. كل القطاعات مثل الطرق والموانئ والبنية التشريعية والقطاع الاقتصادي.. كل هذه الجهود من أجل تجهيز البنية الأساسية".