الرئيس السيسي: مصر تسعى لتوطين الصناعة والاستفادة من الخبرات الفرنسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 أبريل 2025 06:35 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك فرصة للتعاون بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات والاستفادة من الخبرات الفرنسية، قائلا: "هتكلم بمنتهي الصراحة لرجال الأعمال المصريين والفرنسيين.. شراكات مشتركة في المجالات المختلفة سواء صحة أو تعليم أو صناعة أو زراعة أو سياحة زي ما احنا عاوزين.. خلونا نقول نعول على فرنسا وتقدمها لتوطين الصناعات في مصر".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في منتدي رجال الأعمال المصري الفرنسي بحضور الرئيس ماكرون: "حجم الجهد المبذول ليكون فيه نسبة معقولة لتوطين الصناعة في مصر لنقلل الضغط على العملة الحرة وده أحد الأسباب للضغط على الاقتصاد المصري".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "نستورد كميات كبيرة من الغداء، مما يجعل هناك احاجة للعملة الحرة سواء للطاقة والبترول في بلد فيها حجم عمل ضخم جدا ولدينا 9 – 10 ملايين من الضيوف وبنقول عليهم ضيوف ومش لاجئين".