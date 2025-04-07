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توقف مؤقت للخدمة ببعض محطات الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف

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توقف مؤقت للخدمة ببعض محطات الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف


حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 أبريل 2025 05:25 مساءً - أكدت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف، أن الخدمة متوقفة بالخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة بمحطات هشام بركات، قباء، عمر بن الخطاب، الهايكستب وعدلي منصور.

وقالت الشركة، إن توقف الخدمة بشكل مؤقت، نظراً لإجراء أعمال صيانة استثنائية، حيث تم توفير اتوبيسات لنقل الركاب من محطة النزهة الى العبور مرورا بـ محطة عدلي منصور، مع توفير موظفي خدمة عملاء لإرشادهم إلى الأتوبيسات، على أن يتم استئناف الخدمة في أسرع وقت ممكن.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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