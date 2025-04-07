السفير محمد صبيح: زيارة ماكرون لمصر تاريخية وتسهم فى الحشد الدولى لوقف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 أبريل 2025 05:25 مساءً - وصف السفير محمد صبيح عضو المجلس المركزى لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام المساعد السابق للجامعة العربية، زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى مصر بأنها "تاريخية" وتعبر عن مكانة مصر الدولية ودورها في دعم القضية الفلسطينية، وتسهم في حشد التأثير الدولي على الدول صاحبة النفوذ على إسرائيل؛ لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد السفير صبيح - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - على أهمية هذه الزيارة كونها تتضمن زيارة يقوم بها الرئيس ماكرون لمدينة عريش المصرية التي يعالج فيها الجرحى الفلسطينيون القادمون من قطاع غزة، كما تزداد أهميتها بفضل القمة الثلاثية التي سيعقدها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تضم ماكرون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قائلا: "كل ذلك يمثل رسالة مهمة للعالم مفاداها أنه يجب الانتباه للمجازر التي ترتكبها إسرائيل وضرورة العمل على وقفها وعدم الاعتياد على سفك الدم من قبل دولة الاحتلال التي تحطم كل القوانين والقواعد الدولية".

وأضاف: "أن هذه الزيارة تظهر الدور القومي والوطني والإقليمي الكبير الذي تقوم به مصر من أجل دعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان على غزة وإفشال مشروعات التهجير ، كما تسهم هذه الزيارة في عزل إسرائيل دولياً بعد أن أدانتها معظم الدول وخرجت ضدها مظاهرات في كل العالم وأدانتها المحكمة الجنائية الدولية".

وأشار صبيح، إلى أن هذه الزيارة تعد أيضا رسالة سياسية قوية ، وتأتي في توقيت شديد الأهمية في ظل تحول أنظار العالم عن مأساة غزة إلى قضايا أخرى كما أنها تعزز الموقف العربي الرافض للإبادة والقتل والتهجير في غزة والضفة الغربية.