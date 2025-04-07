اتحاد الكرة يحدد مواعيد فتح وغلق القيد لموسم 2025 - 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أبريل 2025 04:29 مساءً - عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعه الدوري برئاسة هاني أبو ريدة، اليوم الإثنين الموافق 7 أبريل، وناقش خلاله عددًا من الملفات المهمة، وجاء أبرزها تحديد فترات القيد للموسم 2025/2026.

حدد مجلس الإدارة فترات القيد للموسم المقبل على النحو التالي:

• الفترة الأولى: من 2 يونيو حتى 7 أغسطس.

• القائمة الأولى: من 2 يونيو حتى 20 يونيو.

• قوائم الإضافة تُغلق في منتصف ليل 7 أغسطس بالتوقيت المحلي.

• الفترة الثانية: من 1 يناير حتى 12 فبراير 2026.