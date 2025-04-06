أخبار مصرية

ضبط مدير شركة بدون ترخيص وزوجته نصبوا على راغبي السفر للعمل بالخارج

0 نشر
0 تبليغ

ضبط مدير شركة بدون ترخيص وزوجته نصبوا على راغبي السفر للعمل بالخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 أبريل 2025 06:32 مساءً - فى إطار ما تبلغ للأجهزة الأمنية من عدد من المواطنين بقيام (مالك ومدير شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وزوجته" لهما معلومات جنائية" كائنة بمحافظة القاهرة بدون ترخيص) بالنصب والإحتيال عليهم وإيهامهم بقدرتهما على توفير عقود عمل لهم خارج البلاد وتحصلهما على مبالغ مالية منهم نظير ذلك والترويج لنشاطهما الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعى.

بإجراء التحريات تم ضبطهما بمكان إختبائهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة وبإستهداف الشركة عُثر على ( عدد من أصل وصور ضوئية من جوازات السفر لمواطنين راغبى العمل بالخارج عدد من  طلبات  التوظيف للعمل - هاتف محمول وجهاز "لاب توب" بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا