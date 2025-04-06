رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق المختلفة لـ ”الدلتا الجديدة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أبريل 2025 06:31 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق المختلفة لمشروع " الدلتا الجديدة"، وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء/ طارق الوشاحي، مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور بهاء غنام، المدير التنفيذي لجهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، وعدد من المسئولين المعنيين.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة للمشروع العملاق " الدلتا الجديدة"، والذي يحظى بمتابعة دورية من جانب فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة موقف تنفيذ مشروعات المرافق المختلفة لهذا المشروع الضخم؛ والذي نسعى جميعا لتوفير مختلف احتياجاته في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعي، والذي يعد عصبًا أساسيًا للاقتصاد المصري، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية، بما يدعم جهود زيادة الدخل القومي.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك توجيها من فخامة السيد الرئيس بتسريع استكمال منظومة التغذية الكهربائية الإضافية المطلوبة لمشروع "الدلتا الجديدة"، وللقطاع الزراعي بصفة عامة، بما يضمن توافر المحاصيل الاستراتيجية لمصر في ظل التقلبات الدولية.

كما أكد رئيس الوزراء أنه ستتم متابعة الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق المختلفة للمشروع بصفة أسبوعية؛ وذلك من أجل تسريع وتيرة العمل به وسرعة التنفيذ، تحقيقا لمستهدفات الدولة في هذا الشأن.

وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من المحاور ذات الصلة بالموقف التنفيذي لتوصيل مختلف المرافق لمشروع " الدلتا الجديدة"، والتي من بينها توفير التغذية الكهربائية، مضيفا أنه تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتوفير عناصر الجدارة التنفيذية للمشروع؛ ليصبح قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء واستصلاح الأراضي، ويساهم في استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة وتحقيق الأمن الغذائي.