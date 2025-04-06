طقس الإثنين.. أجواء حارة نهارا معتدلة ليلا والعظمى في القاهرة 30 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 أبريل 2025 05:26 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الإثنين 7 أبريل 2025، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء معتدل ليلا وفى الصباح الباكر.

ويشهد غدا نشاط رياح على بعض المناطق قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من شمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من غرب البلاد .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 30 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الإسكندرية

العظمى 26 درجة.

الصغرى 16 درجة.

مطروح

العظمى 23 درجة.

الصغرى 16 درجة.

سوهاج

العظمى 36 درجة.

الصغرى 21 درجة.

قنا

العظمى 38 درجة.

الصغرى 20 درجة.

أسوان

العظمى 39 درجة.

الصغرى 21 درجة.