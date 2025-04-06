ضبط متهمين بجلب 100 كيلو حشيش بالسويس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 أبريل 2025 04:29 مساءً - استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصرين إجراميين – مقيمان بمحافظتى القاهرة والإسماعيلية) بجلب المواد المخدرة والإتجار بها ، مُستخدمين "أتوبيس وسيارة" قيادتهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، بنطاق دائرة قسم شرطة الجناين بالسويس.. وبحوزتهما (100 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (8 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.