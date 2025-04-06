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ضبط طرفي مشاجرة وبحوزتهم أسلحة بيضاء فى القاهرة

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ضبط طرفي مشاجرة وبحوزتهم أسلحة بيضاء فى القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 أبريل 2025 03:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول، (عاطل –  مصاب بجرح قطعى بالساق اليسرى)  طرف ثان: (3 أشخاص – بحوزتهم 2 سلاح أبيض) "جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول" لقيام الطرف الثانى بمعاكسة صديقة الأول وقيامهم بالتعدى عليه بالأسلحة البيضاء نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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