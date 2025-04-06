السكة الحديد : إعادة تشغل قطارى 2027 / 2026 تالجو القاهرة /...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أبريل 2025 03:31 مساءً - فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التطوير والتحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذاً لتعليمات السيد المهندس / محمد عامر – رئيس الهيئة قررت الهيئة إعادة تشغيل قطارى 2027 / 2026 ( تالجو ) القاهرة / الإسكندرية والعكس إعتباراً من يوم الجمعة الموافق 11 / 4 / 2025 والذى تم إيقافه من قبل خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك .

حيث تقرر تشغيل قطار 2027 يقوم من محطة القاهرة الساعة 07:00 مساءاً ويصل محطة الإسكندرية الساعة 09:30 مساءاً ، وتشغيل قطار 2026 يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 06:50 مساءاً ويصل محطة القاهرة الساعة 09:20 مساءاً .

وتؤكد الهيئة على أنها لا تدخر أى جهد للعمل على راحة جمهور الركاب .