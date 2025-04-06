إعلام إسرائيلى: نتنياهو قدم رده للمحكمة العليا بشأن إقالة رئيس الشاباك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 أبريل 2025 11:26 صباحاً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: نتنياهو قدم رده للمحكمة العليا بشأن الالتماسات ضد إقالة رئيس الشاباك رونين بار، أن رد نتنياهو يزعم أن أي تأخير حتى ليوم واحد في إقالة رونين بار قد يؤدي إلى كارثة كبيرة.

وكان نتنياهو قال فى تصريح سابق أن انعدام الثقة برئيس الشاباك بدأ في هجوم السابع من أكتوبر 2023، زاعمًا أن إقالة "بار" لم تكن تهدف إلى منع التحقيقات التي تجرى في إسرائيل، وذكر أن القانون يسمح للحكومة بإنهاء عمل رؤساء الأجهزة الأمنية قبل انتهاء فترة خدمتهم الرسمية.