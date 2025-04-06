شوبير يفجر مفاجأة : ملف زيزو حٌُسم ويتبقى الإعلان النهائى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 أبريل 2025 11:26 صباحاً - أكد الإعلامى أحمد شوبير أنه من حق أى نادٍ التفاوض مع أحمد مصطفى زيزو فى هذا التوقيت، خاصة مع اقتراب انتهاء تعاقده مع الزمالك يونيو المقبل.

وقال شوبير، فى تصريحات ببرنامجه الإذاعى على أون سبورت إف إم، إن زيزو ترك ملف تجديد تعاقده أو الانتقال إلى أى نادٍ آخر إلى والده، موضحاً أن لديه حالة استياء من مهاجمة البعض لوالده فى الأيام الأخيرة، مؤكداً فى الوقت ذاته أن ملف زيزو حسم ويتبقى الإعلان النهائى.

ويواصل أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مغازلة جمهور القلعة البيضاء، فى ظل عدم حسم ملف تجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، وأنباء توقيعه للنادى الأهلى للانتقال لصفوفه فى نهاية الموسم بشكل مجانى.

ونشر زيزو عبر ستورى صفحته على انستجرام، مقطع فيديو جاءت بدايته أثناء النزول من حافلة الفريق مرورًا بالدخول استاد القاهرة، ثم دخول مباراة سيراميكا بكأس مصر، بدلاً من ناصر ماهر، ثم تسجيل هدف الفوز والصعود بفريقه للمباراة النهائية لمواجهة بيراميدز.