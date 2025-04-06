سويلم يتابع حالة مجري نهر النيل وفرعيه ومجهودات إزالة التعديات على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أبريل 2025 09:31 صباحاً - - إزالة ٨٧ ألف حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام ٢٠١٥ فى إطار "حملة إنقاذ نهر النيل"

- إزالة ٢٣٨ تعدي علي مساحة ٤٦ ألف متر مربع ضمن فعاليات الموجة (٢٥) لإزالة التعديات

- الدكتور سويلم : وأد التعديات فى مهدها ، واستمرار إزالة التعديات بالموجة (٢٥) ، و دراسة حالات التعدى لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها ، ومواصلة المرور الدوري لرصد أى متغيرات نتيجه للتعديات

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من السيد المهندس/ حسام طاهر رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه يستعرض حالة مجري نهر النيل وفرعيه ، ومجهودات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل بالتنسيق بين قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه وأجهزة الدولة المعنية .

وأشار التقرير لإزالة حوالى ٨٧ ألف حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه فى إطار "حملة إنقاذ نهر النيل" من خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات ، كما يجرى تنفيذ الموجة رقم (٢٥) لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتى تم خلالها إزالة ٢٣٨ حالة تعدي حتي تاريخه علي مساحة ٤٦ ألف متر مربع .

وشدد الدكتور سويلم على إستمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لحالة المجري لوأد أى محاولات للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها ، مع استمرار إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة (٢٥) بهدف الحفاظ علي مجري النيل وفرعيه من التعديات ، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها ، ومواصلة المرور الدوري لمسئولى حماية نهر النيل لرصد أى متغيرات تطرأ على مجرى النهر نتيجه أى تعديات وإتخاذ الإجراءات الرادعة في حينها .

واستعرض التقرير ما تحقق خلال الفترة الماضية من أعمال إزالة للتعديات على مجرى نهر النيل ضمن الموجة (٢٥) لإزالة التعديات .. حيث تم تنفيذ عدد (٩) قرارات إزالة لتعديات بمساحة ٩٣٧ متر مربع بمركز دراو بمحافظة أسوان ، وتنفيذ عدد (٤) قرارات إزالة لتعديات بمساحة ٦٣٠ متر مربع بناحية بمحافظة الأقصر ، وتنفيذ عدد (٧) قرارات إزالة بمساحة ١٣٤٠ متر مربع بمحافظة سوهاج ، وتنفيذ عدد (٢٩) قرار إزالة بمساحة ٣٩٨٩ متر مربع بمحافظة أسيوط ، وعدد (٢١) قرار إزالة بمساحة ٣٩٤٩ متر مربع بمحافظة المنيا ، وتنفيذ عدد (٦) قرارات إزالة على مساحة ١١٩٢ متر مربع بمحافظة بني سويف ، وتنفيذ عدد (٥) قرارات إزالة لمخالفات على مساحة ١٨٠٠ متر مربع بمحافظة دمياط ، وتنفيذ عدد (٢٤) قرار إزالة بمساحة ٢٩٤٧٩ متر مربع بمحافظة الدقهلية ، وتنفيذ عدد (٩) قرار إزالة بمساحة ٥٥٠ متر مربع بمحافظة كفر الشيخ ، وعدد (٢٢) قرار بمساحة ١٢٨١ متر مربع بمحافظة البحيرة ، وعدد (٢٧) قرار إزالة بمساحة ٧٢١.٥ متر مربع بمحافظة المنوفية ، وعدد (٢٢) قرار إزالة بإجمالي ٣٧٦ متر مربع بمحافظة الغربية ، وتنفيذ عدد (٧) قرارات إزالة بمساحة ٤٢٢ متر مربع بمحافظة القليوبية ، وتنفيذ عدد (١) قرار إزالة بمحافظة الجيزة بمساحة ١٠٠ متر مربع .