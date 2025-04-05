سعر الذهب اليوم السبت 5-4-2025 فى قطر.. عيار 18 بـ269.75 ريال

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 أبريل 2025 09:32 صباحاً - شهدت أسعار الذهب في قطر، اليوم السبت، انخفاضا طفيفا، مسجلًا عيار24 سعر 359.50 ريال قطري، بينما بلغ عيار 21 حوالي 314.50 ريال للجرام، وينصح المستثمرون والمشترون بمتابعة التحديثات المستمرة للأسعار لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تتماشى مع التحركات المستقبلية المحتملة في السوق.

أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 359.50 ريال

عيار 22 سجل 329.50 ريال

عيار 21 سجل 314.50 ريال

عيار 18 سجل 269.75 ريال

عيار 14 سجل 209.75 ريال

عيار 12 سجل 179.75 ريال

الاونصة 11182.50 ريال

الجنيه الذهب 2516.75 ريال

الأونصة بالدولار 3072.34 دولار

ويعتبر الذهب ملاذاً آمناً في أوقات التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، ويستفيد عادةً من بيئة انخفاض أسعار الفائدة، وخاصة فى ظل رسوم التعريفات الجمركية الجديدة التى أعلنها عنها الرئيس الامريكى دونالد ترامب.