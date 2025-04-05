انضمام اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية بالمعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 أبريل 2025 09:31 صباحاً - د.محمد سامى عبدالصادق: المعهد القومي للأورام ثالث مؤسسة بجامعة القاهرة تنضم إلى اللجنة العليا لأخلاقيات البحوث بمجلس الوزراء، بعد كليتي الطب البشري والتمريض، وهو انعكاس لالتزام الجامعة بأعلى المعايير الأخلاقية والعلمية في البحوث الطبية.

رئيس الجامعة: خطوة مهمة لتعزيز المكانة العلمية لمعهد الأورام تساهم بقوة فى تطوير القطاع الصحى بمصر بالتوافق مع استراتيجية الجامعة ورؤية مصر 2030.

د.محمد عبد المعطي سمره عميد المعهد القومي للأورام: نقطة فارقة فى مسيرة المعهد ويفتح آفاقا جديدة للتعاون العلمي مع مؤسسات بحثية عالمية ويعزز من جودة الأبحاث بالمعهد والتزامها بالمعايير الأخلاقية والقانونية.

عميد المعهد القومي للأورام: الإنضمام للجنة العليا يمثل دافعًا قويًا لمزيد من التميز في مجال البحث العلمى، ويفتح ابوابا واسعة للتعاون والتطور في الأبحاث الطبية على مختلف الأصعدة محليا وإقليميًا وعالميًا.

حققت جامعة القاهرة برئاسة د.محمد سامى عبدالصادق، إنجازا جديدا على صعيد البحث العلمى ،حيث انضمت اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية بالمعهد القومي للأورام (IRB) إلى اللجنة العليا لأخلاقيات البحوث بمجلس الوزراء.

وأكد د.محمد سامي عبدللصادق رئيس الجامعة أن هذه الخطوة تمثل إنجازا غير مسبوق للمعهد كثالث مؤسسة تابعة لجامعة القاهرة، بعد كلية طب قصر العيني وكلية التمريض، وهو انعكاس لالتزام الجامعة بأعلى المعايير الأخلاقية والعلمية فى البحوث الطبية.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز يعزز من المكانة العلمية لمعهد الأورام، باعتباره إحدى الجهات الرائدة والمتفردة فى مجال البحث الطبى على الصعيدين المحلى والدولى، مما يساهم بقوة فى تطويرالقطاع الصحى بمصر، وبما يتوافق مع رؤية جامعة القاهرة واستراتيجيتها لدعم البحث العلمي، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وأوضح د.محمد سامى عبدالصادق أن انضمام اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية بمعهد الأورام للجنة العليا لاخلاقيات البحوث بمجلس الوزراء خطوة فى غاية الأهمية، لتعزيز مكانة المعهد عالميا ويسهم فى تطوير بيئة البحث العلمي فى مصر، وفى الوقت ذاته يعكس التفوق فى مجال البحوث الطبية، ويؤكد أهمية دور هذه اللجنة في تنظيم ومراجعة الأبحاث، لضمان التزامها بالمعايير الأخلاقية والعلمية.

ومن جانبه أكد د.محمد عبد المعطى سمرة عميد المعهد القومي للأورام أن هذا الإنجاز يمثل نقطة فارقة فى مسيرة المعهد، حيث يفتح آفاقًا جديدة للتعاون العلمي مع مؤسسات بحثية عالمية، ويعزز من جودة الأبحاث داخل المعهد، ويضمن التزامها بالمعايير الأخلاقية والقانونية. كما تواصل اللجنة المؤسسية دورها في مراجعة الأبحاث الدولية والمحلية، بالإضافة إلى أبحاث أعضاء هيئة التدريس ورسائل الماجستير والدكتوراه، لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمانة العلمية والجودة.

وأضاف عميد المعهد القومي للأورام أن هذه الخطوة تعد دافعًا قويًا لمزيد من التميز في مجال البحث العلمي وتفتح أبواب التعاون والتطور في مجالات الطب والأبحاث الطبية على مختلف الأصعدة محليًا وإقليميًا ودوليًا.