انطلاق فعاليات رالي الطائرات ”Rally Siwa Sands 2025” بمشاركة عالمية لتعزيز الرياضات...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 أبريل 2025 07:28 صباحاً - - وزير الطيران: الرالي يمثل فرصة لاستقطاب فئة جديدة من السائحين

- وزير الشباب والرياضة: تنظيم مصر لرالي الطائرات الخفيفة يعكس اهتمام الدولة بتطوير وتنشيط السياحة الرياضية

انطلقت اليوم فعاليات المسابقة الدولية لرالي الطائرات الخفيفه "Rally Siwa Sands 2025"، التي تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 4 إلى 9 أبريل 2025، تحت إشراف الاتحاد الدولي للرياضات الجوية (FAI)، وبرعاية وزارة الطيران المدنى ، ووزارة الشباب والرياضة ، وبالتنسيق وبدعم من القوات الجوية وهيئة عمليات القوات المسلحة ونادي الطيران المصري وقام بتنظيم الحدث شركة " الفرعون الطائر ".

ويأتى تنظيم هذه الأنواع من الفاعليات والمسابقات الدوليه ترسيخا لمكانة مصر كواجهه رائدة في مجال الرياضات الجوية، وتعزيزا للترويج السياحى خاصه المقاصد السياحيه المصريه .

ويشهد الرالي هذا العام مشاركة 10 طائرات خفيفة تمثل عددًا من الدول الأوروبية والشرق الأوسط، منها إنجلترا، ألمانيا، فرنسا، بولندا، تركيا، بلغاريا، المملكة العربية السعودية، إلى جانب الدولة المستضيفة مصر.

وتنطلق المسابقه بدءاً من مطار مرسى مطروح الدولي، مرورًا بمطار سيوة، ثم مطار العلمين الدولي، وتختتم في مطار سفنكس الدولي. وخلال مراحل المسابقة، تحلق الطائرات فوق معالم سياحية وأثرية بارزة مثل أهرامات الجيزة، منطقة سقارة، واحة سيوة، ومدينة العلمين الجديدة، ما يوفر للمشاركين تجربة تجمع بين الطيران والاستكشاف والاستمتاع بروعه المناظر السياحيه والأثرية الخلابه التى حبى الله بها مصر .

وتحمل نسخة هذا العام شعار "Rally Siwa Sands 2025"، في إشارة إلى الدور المحوري لواحة سيوة، وإبرازًا لجمال الطبيعة المصرية الفريدة.

يأتي هذا الحدث ضمن اجندة السياحة والفعاليات الرياضية لوزارة الشباب والرياضة والتي تهدف إلى تنظيم ابرز الفعاليات المحلية والعالمية.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني عن تقديره للجهات الداعمة والمشاركة في تنظيم هذا الحدث، مؤكدًا أن استضافة مصر له تعكس إمكانياتها التنظيمية العالية وقدرتها على احتضان فعاليات رياضية وسياحية دولية.

وأشار وزير الطيران المدني إلى أن الرالي يمثل فرصة لاستقطاب فئة جديدة من السائحين، خاصة مالكي الطائرات الخاصة ومحبي المغامرات الجوية، لما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة تشمل شبكة مطارات قريبة من أهم المقاصد السياحية، مؤكدًا أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز ثقافة الرياضات الجوية، والترويج السياحي عالميًا، والتعريف بما تزخر به البلاد من مقومات أثرية وطبيعية ساحرة.

هذا وقد أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن تنظيم مصر لرالي الطائرات الخفيفة "Rally Siwa Sands 2025" يعكس اهتمام الدولة بتطوير وتنشيط السياحة الرياضية، ودعم الرياضات الجوية كجزء من استراتيجية الوزارة لتعزيز مكانة مصر على خارطة الفعاليات الرياضية العالمية.

وأشار وزير الشباب والرياضه إلى أن الحدث يمثل فرصة متميزة للترويج للمقاصد السياحية المصرية، خاصة واحة سيوة التي تحظى بجمال طبيعي فريد، لافتًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تساهم في تعزيز الاقتصاد الرياضي وجذب مزيد من السياح المهتمين بالمغامرات والرياضات الجوية .. مؤكدا إن مصر أصبحت واجهة دولية في افريقيا و الشرق الاوسط لاستضافة كبرى الفاعليات الرياضية.