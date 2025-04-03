محافظ الجيزة يوافق على إنشاء مجمعين للمعاهد الأزهرية بمدينة أوسيم والعياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أبريل 2025 12:36 مساءً - وافق المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على إنشاء مجمعين للمعاهد الأزهرية لخدمة أهالي قرية زاوية ثابت على مساحة 7 قراريط بمدينة أوسيم وآخر لخدمة أهالي قرية بدسا على مساحة 8 قراريط بمدينة العياط، وذلك في إطار جهود المحافظة لدعم العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لطلاب الأزهر الشريف.

وأكد المحافظ أن هذه المشروعات تأتي في إطار التعاون المستمر بين المحافظة ومشيخة الأزهر لتوفير فرص تعليمية متكافئة لأبناء الجيزة مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

كما شدد المهندس عادل النجار على أهمية دور التعليم الأزهري في ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية لدى النشء مؤكدًا أن المحافظة ستواصل دعمها لكافة المشروعات التعليمية التي تسهم في بناء جيل واعٍ ومثقف.

من جانبه أعرب الشيخ أيمن عبود رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية عن خالص شكره وتقديره للمحافظ على تعاونه المثمر وجهوده الداعمة لتعزيز العلاقة بين المحافظة والأزهر الشريف مشيدًا بدور المشاركات المجتمعية في دعم ونشر التعليم الأزهري في هذه المناطق.