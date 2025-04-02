الصحة: إجراء 27 عملية جراحة وجه وفكين فى مستشفى المنصورة التابعة للتأمين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 أبريل 2025 08:25 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان إجراء 27 عملية جراحة وجه وفكين في مستشفى المنصورة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر مارس 2025.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وحدة جراحة الوجه والفكين بالمستشفى تعمل بكامل طاقتها، مشيراً إلى العمل على تطوير الوحدة من خلال استبدال بعض الأجهزة القديمة بأجهزة جديدة، بما يضمن تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.

و أكد "عبدالغفار" انتظام سير العمل في الوحدة بالمستشفى، ومتابعة حالات جراحة الوجه و الفكين من خلال عيادات التأمين الصحي، لافتاً إلى وجود عيادة ثابتة لجراحات الوجه والفكين أسبوعياً.