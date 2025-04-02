ارتفاع عدد ضحايا غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 41 شهيدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أبريل 2025 12:32 مساءً - أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، قبل قليل، عن ارتفاع عدد ضحايا غارات الاحتلال الاسرائيلى على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 41 شهيدا.

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، قبل قليل، أن الاحتلال ارتكب جريمة إبادة جماعية بحق طواقمنا في رفح الفلسطينية مما أدى إلى استشهادهم جميعا، مؤكدا عن ارتفاع عدد الضحايا في صفوف طواقمنا جراء الحرب الإسرائيلية إلى 110 شهداء.

وأضاف الدفاع المدني في غزة، أن أحد أفراد طواقمنا الذين استشهدوا بمنطقة تل السلطان في رفح الفلسطينية وجدناه مقطوع الرأس، مؤكدا على أن مركباتنا ومركبات الهلال الأحمر كانت تحمل شارة الحماية المدنية في أثناء تعرضها للقصف الإسرائيلي برفح الفلسطينية.