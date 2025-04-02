القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال بدأ عمليته البرية في رفح الفلسطينية بقصف المناطق الشمالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أبريل 2025 11:34 صباحاً - أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل، عن أن جيش دول الاحتلال الاسرائيلي، كان قد بدأ عمليته البرية في رفح الفلسطينية بقصف المناطق الشمالية، مؤكدا دوي انفجارات في مدينة غزة جراء قصف إسرائيلي يستهدف المناطق الجنوبية الشرقية.

كما أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، عن سقوط شهيد وعدد من المصابين في قصف للاحتلال استهدف خيمة نازحين برفح الفلسطينية، مؤكدا على سقوط شهيد أخر ومصابون جراء قصف الاحتلال عيادة الوكالة التي تؤوي نازحين بمخيم جباليا.

كما أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، عن سقوط شهيد ومصابون جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى سقوط 10 شهداء إثر غارة للاحتلال استهدفت عيادة أونروا وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.