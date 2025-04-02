9 لاعبين يغيبون عن الزمالك أمام ستيلينبوش اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أبريل 2025 10:33 صباحاً - يخوض فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو اليوم الأربعاء مباراة ذهاب ربع نهائى كأس الكونفدرالية ضد ستيلينبوش الجنوب أفريقي.

ويفقد الزمالك جهود كل من شيكابالا وحمزة المثلوثي وأحمد حمدي وعبد الله السعيد ومحمد عبد الشافى وأحمد الجفالى بسبب الإصابة ومحمد السيد وحسام أشرف لوجهة نظر فنية ومحمود بنتايك بسبب عدم استخراج تأشيرة السفر.

على الجانب الاخر، أكد ستيف باركر، المدير الفني لفريق ستيلنبوش الجنوب إفريقي، أن فريقه جاهز لمواجهة الزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، مشيرًا إلى أن اللقاء سيكون مثيرًا وقويًا أمام فريق كبير بحجم الزمالك، حامل لقب البطولة وأحد الأندية العريقة في إفريقيا.

وتابع :"الزمالك فريق كبير وأحد عمالقة القارة، ومواجهته لنا ستكون اختبارًا قويًا. نعلم جيدًا مدى قوته، وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا أمامه."

وواصل: "درسنا جميع لاعبي الزمالك ونعرف كيف نفوز عليه. لديهم لاعبون أصحاب جودة عالية، لكننا جاهزون لهذا التحدي."

واختتم المدير الفني حديثه بثقة: "علينا أن نكون صادقين، نحن لا نخاف من الزمالك! هدفنا هو التقدم بعيدًا في البطولة، وواثقون من الفوز عليه."