الأرصاد الجوية تعلن عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 2-4-2025 ثالث أيام العيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أبريل 2025 10:33 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق، وحالة البحرين البحر المتوسط معتدل، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب .

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:

القاهرة

العظمى 27 درجة

الصغرى 17 درجة

الإسكندرية

العظمى 26 درجة

الصغرى 16 درجة

مطروح

العظمى 24 درجة

الصغرى 15 درجة

سوهاج

العظمى 30 درجة

الصغرى 16 درجة

قنا

العظمى 31 درجة

الصغرى 18 درجة

أسوان

العظمى 34 درجة

الصغرى 20 درجة