وزير الصناعة والنقل يوجه قيادات هيئة السكك الحديدية بتوفير أماكن في رحلات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 أبريل 2025 08:35 صباحاً - النقل : عودة العمل بمواعيد التشغيل اليومية المعتادة داخل شبكة خطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة الكبرى والقطار الكهربائي الخفيف ( LRT) بعد الإنتهاء من عطلة عيد الفطر المبارك لعام 2025 م وذلك بدءا من الخميس الموافق 3 إبريل 2025

أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا اليوم أكدت فيه أن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل قد وجه قيادات هيئة السكك الحديدية بتوفير أماكن في رحلات العودة إلى القاهرة، وذلك بعد النجاح في توفير تذاكر قطارات الصعيد قبل عيد الفطر المبارك، وحصول الركاب عليها في يسر وسهولة، بالإضافة إلى اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي تسهل عودة الركاب عقب انتهاء إجازة العيد.

وشدد الوزير على ضرورة تقديم خدمة مميزة للجمهور والمحافظة على انتظام جدول التشغيل والاهتمام بعنصر النظافة داخل القطارات والمحطات،مشيرا، إلي أن خدمة الراكب وراحته هي أولى اهتمامات الوزارة،

كما أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق عودة العمل بمواعيد التشغيل اليومية المعتادة داخل شبكة خطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة الكبرى والقطار الكهربائي الخفيف ( LRT) بعد الإنتهاء من عطلة عيد الفطر المبارك لعام 2025 م وذلك بدءا من الخميس الموافق 3 إبريل 2025

كالتالي:

أولاً: الخط الأول والثاني للمترو

- بداية ساعات التشغيل للخط الأول لمترو الأنفاق من محطات ( حلوان - المرج الجديدة ) الساعة ٥:١٥ صباحاً و قيام آخر قطار من محطة حلوان الساعة ١١:٤٠ صباحاً و من محطة المرج الجديدة الساعة ١١:٤٠ صباحاً.

- بداية ساعات التشغيل للخط الثاني لمترو الأنفاق من محطات ( شبرا الخيمة - المنيب ) الساعة ٥:١٥ صباحاً وقيام آخر قطار من محطة شبرا الخيمة الساعة ١١:٥٥ مساءً و قيام آخر قطار من محطة المنيب الساعة ١٢:٠٥ صباحاً.

- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثاني للمترو بمحطة أنور السادات الساعة ١٢:٢٥ صباحاً.

- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثالث للمترو بمحطة جمال عبدالناصر الساعة ١٢:٠٠ صباحاً.

- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الثاني والثالث للمترو بمحطة العتبة الساعة ١٢:٠٠ صباحاً .

- آخر قطار يغادر محطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو الساعة ١١:٤٥ مساءً.

-علماً بأنه يتم النداء على جميع الركاب من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بمواعيد التبادل بين الخطوط.

* عدد الرحلات بالخط الأول للمترو من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة (456) رحلة في الأيام العادية و (402) رحلة أيام الجمع والعطلات .

*عدد الرحلات بالخط الثاني للمترو من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب (602) رحلة في الأيام العادية و (466) رحلة أيام الجمع والعطلات .

* إجمالي عدد رحلات الخطين الأول والثاني للمترو في الأيام العادية (1058) رحلة .

* إجمالي عدد رحلات الخطين الأول والثاني للمترو في أيام الجمع والعطلات (868) رحلة .

ثانياً: الخط الثالث للمترو

*قيام أول قطار من عدلي منصور إتجاه جامعة القاهرة الساعة 5:15 صباحاً.

* قيام أول قطار من عدلي منصور إتجاه روض الفرج الساعة 5:20 صباحاً .

* قيام أول قطار من روض الفرج إتجاه عدلي منصور الساعة 5:15 صباحاً.

* قيام أول قطار من جامعة القاهرة إتجاه عدلي منصور الساعة 5:15 صباحاً.

* قيام آخر قطار من عدلي منصور إتجاه روض الفرج الساعة 11:29 مساءً .

* قيام آخر قطار من عدلي منصور إتجاه جامعة القاهرة الساعة 11:33 مساءً.

* قيام آخر قطار من جامعة القاهرة إتجاه عدلي منصور الساعة 11:52 مساءً.

* قيام آخر قطار من روض الفرج إتجاه عدلي منصور الساعة 11:55 مساءً .

* إنتهاء الربط مع الخط الأول في محطة ناصر إتجاه جامعة القاهرة الساعة: 00:20 صباحاً ، و إتجاه روض الفرج الساعة. 00:15 صباحاً.

* إنتهاء الربط مع الخط الثاني في محطة العتبة إتجاه جامعة القاهرة الساعة: 00:15 صباحاً ، وإتجاه روض الفرج الساعة 00:10 صباحاً .

*إجمالي عدد الرحلات على الخط الثالث للمترو خلال أيام العمل العادية ( 466 ) رحلة يومياً.

*إجمالي عدد الرحلات على الخط الثالث للمترو خلال أيام الجمع(341) رحلة يومياً.

*إجمالي عدد الرحلات على الخط الثالث للمترو خلال أيام السبت ( 403 ) رحلة يومياً.

ثالثاً: القطار الكهربائي الخفيف (LRT)

* قيام أول قطار من عدلي منصور إتجاه الفنون والثقافة الساعة 6:00 صباحاً.

* قيام أول قطار من عدلي منصور إتجاه العبور الجديدة ( المعرفة ) الساعة 6:15 صباحاً.

* قيام أول قطار من الفنون والثقافة إتجاه عدلي منصور الساعة 6:05 صباحاً .

* قيام أول قطار من العبور الجديدة ( المعرفة ) إتجاه عدلي منصور الساعة 6:57 صباحاً.

* قيام أول قطار من محطة بدر إتجاه عدلي منصور الساعة 5:56 صباحاً .

* قيام قطار مباشر من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة الساعة 7:30 ، والساعة 8:00 صباحاً.

* قيام آخر قطار من عدلي منصور إتجاه الفنون والثقافة الساعة 10:00 مساءً .

* قيام آخر قطار من عدلي منصور إتجاه بدر الساعة 10:30 مساءً .

* قيام آخر قطار من الفنون والثقافة إتجاه عدلي منصور الساعة 10:05 مساءً .

* قيام آخر قطار من الفنون والثقافة إتجاه بدر الساعة 10:35 مساءً .

* قيام آخر قطار من محطة العبور الجديدة ( المعرفة ) إتجاه عدلي منصور الساعة 10:10 مساءً .

* قيام آخر قطار من محطة بدر إتجاه عدلي منصور الساعة 10:26 مساءً.

*إجمالي عدد رحلات القطار الكهربائي الخفيف ( LRT) "226" رحلة يومياً.

** وأشار البيان إلى استمرار المتابعة الدقيقة لحركة تشغيل المرفقين وانتظام مواعيد التقاطر والاطمئنان المستمر على النظام داخل المحطات مع الدفع بقطارات إضافية فارغة خلال أوقات الذروة لتخفيف الإزدحام ، وأكدت الوزارة على استعداد فرق الطوارئ المنتشرة في المحطات لمواجهة أي أعطال طارئة وإصلاحها على الفور وذلك لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.