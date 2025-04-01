الرئيس السيسى وترامب يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وجهود الوساطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 أبريل 2025 07:29 مساءً - تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

وقال السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الأمريكي هنأ السيد الرئيس السيسى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وتباحث الرئيسان بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدين على عمق وقوة العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، ومشددين على حرصهما على استمرار هذا التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.

وأضاف السفير محمد الشناوي، أن الرئيسين تناولا تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وجهود الوساطة لاستعادة الهدوء للمنطقة، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على الملاحة في البحر الأحمر، ويوقف الخسائر الاقتصادية لكل الأطراف.