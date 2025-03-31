«المصريين الأحرار»: المصريون أعلنوا رفضهم التهويد أو أي حلولٍ غير عادلة تُفرض على أهل فلسطين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 مارس 2025 12:36 مساءً - هنأ حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجماهير الشعب المصري العظيم، بمناسبة عيد الفطر المبارك، الذي جاء تتويجًا لتفويض شعبي جارف عبر الملايين الذين اكتظت بهم ساحات الصلاة في كل محافظة، مُجددين الثقة في القيادة السياسية وموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، قضية القضايا للدولة المصرية.

وأوضح الحزب في بيان صادر عنه، أن ساحات العيد التي ارتفعت منها الهتافات بالدعاء لمصر وقادتها، هي ذاتها الشاهدة على إرادة شعبٍ يرفض بكل قوة أي مساومة على حقوق الأشقاء الفلسطينيين، أو أي محاولات لتصفية قضيتهم العادلة عبر مخططات التهجير أو الحلول المزيفة.

وأكد البيان أن "المصريين، بكل فئاتهم، يُعلنون من خلال تواجدهم المليوني أنهم صفٌّ واحد خلف قيادتهم، يرفضون التهويد أو أي حلولٍ غير عادلة تُفرض على أهل فلسطين، شعب الأرض والتاريخ".

واستطرد أن الشعب المصري، بقلبه النابض بالإيمان والوطنية، يُرسل رسالةً واضحة للعالم" نحن جدار الصد الأول ضد أي عدوانٍ على القضية الفلسطينية ؛ وفرحة العيد لم تُنسِ المصريين دماء أخوتهم في غزة، ولم تثنِهم عن تأكيد تضامنهم اللامشروط مع شعبٍ يُكافح احتلالًا همجيًّا ومخططًا استيطانيًّا لا إنساني".

وأشاد الحزب بكل فخر بالجهود الحثيثة للرئيس السيسي، التي تُكرس مصر من خلالها دورها التاريخي كقلبٍ نابض للأمة، عبر مسارين متوازيين الأول، دعم صمود الشعب الفلسطيني بالمساعدات الإغاثية وإعمار غزة، والثاني، قيادة المساعي الدولية الجادة لتحقيق حل الدولتين وإنهاء المعاناة.

ووصف البيان، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه القائد الحكيم الذي يبذل الغالي والنفيس لوقف نزيف الدماء، ويُحرك كل السبل لتحقيق سلامٍ عادلٍ يضمن حقوق الفلسطينيين في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

اختتم الحزب بيانه بتأكيد أن "مصر، بشعبها وقيادتها، ستظل حصن الأمة المنيع، والصرح الذي تُحفظ فيه القضايا العادلة، فلسطين لأهلها، ومصر ستظل درعها وسيفها حتى تحقيق النصر.