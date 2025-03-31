رئيس «الجبهة الوطنية» يعلن دعم الحزب الرئيس السيسي في موقفه الثابت تجاه قضية فلسطين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 مارس 2025 12:36 مساءً -

أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن التهجير جريمة تطهير عرقي لما تمثله من استعباد منهجي ومقصود للسكان من أوطانهم من قبل طرف مهيمن، موضحا أن التهجير جريمة سواء تم بوضوح أو مواره، وقال: "أنا كمصري لا اوافق على قضية التهجير والدولة المصرية رافضة للتهجير سياسيا وانسانيا وشعبيا".

وأضاف عاصم الجزار، في رسالة بثتها قناة اكسترا نيوز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جدد تأكيده على الرفض القاطع والنهائي لأي محاولة للتهجير قسرا أو طوعا لأي مكان كان وهذا يعد بمسافة تصفية للقضية وخطر على الأمن القومي المصري، موضحا أن الشكل الأمثل لدعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هو الاصطفاف الشعبي والاصطفاف السياسي لكل القوى السياسية".

وتابع: "وكذلك اصطفاف المواطنين بكافة طوائفهم والمواطن المصري رأيه مع رأي القيادة أن الحفاظ على القضية الفلسطينية هو الحفاظ على الفلسطيني في غزة وفلسطين ككل دون تهجير".