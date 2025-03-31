رئيس الحزب الناصري: مشهد التضامن المصري مع فلسطين في العيد ملحمة شعبية نادرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 مارس 2025 12:36 مساءً - وصف محمد أبو العلا رئيس الحزب الناصري، مشاهد احتشاد المصريين عقب صلاة عيد الفطر المبارك للتضامن مع القضية الفلسطينية بأنها "ملحمة شعبية نادرة "، مؤكداً أن هذه المشاهد تؤكد أن الشعب المصري ما زال يحمل راية القضية الفلسطينية في قلبه.

وأضاف أبو العلا: "ما شاهدناه اليوم في ميادين مصر من القاهرة إلى الإسكندرية مروراً بالمحافظات المختلفة، لم يكن مجرد وقفات عابرة، بل كان إعلاناً شعبياً صريحاً عن رفض المصريين لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه"، مشيراً إلى أن هذه الوقفات جاءت تعبيراً طبيعياً عن إدراك الشعب المصري لخطورة المرحلة.

وأكد رئيس الحزب الناصري دعمه الكامل للموقف المصري الثابت منذ بداية العدوان على غزة، قائلاً: "موقف مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ولا يزال موقفاً شجاعاً ومتماسكاً في الدفاع عن الحق الفلسطيني ورفض سياسة التهجير القسري"، معتبراً أن الوقفات الشعبية اليوم هي امتداد طبيعي لهذا الموقف الرسمي الثابت.

وأشار أبو العلا إلى أن مشاهد التضامن المصري مع فلسطين في أول أيام العيد "تذكرنا بأجمل أيام الوحدة الوطنية والقومية"، معرباً عن اعتقاده بأن هذه الوقفات العفوية تثبت أن القضية الفلسطينية ما زالت حية في ضمير الأمة العربية، وأن الشعب المصري سيبقى درعاً منيعاً يحمي الحقوق الفلسطينية.

واختتم النائب محمد أبو العلا تصريحاته بالتأكيد على أن "هذه الملحمة الشعبية تثبت أن مصر ستظل كما كانت دائماً حصن العروبة المنيع، وأن شعبها العظيم لن يتخلى عن أشقائه الفلسطينيين مهما تعرضوا من ضغوط"، داعياً إلى توحيد الجهود العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة محاولات التهجير.