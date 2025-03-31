«تنسيقية الأحزاب»: المصريون يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية في موقفها الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 مارس 2025 12:36 مساءً - أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن المصريين على تنوعهم يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية في موقفها الشريف الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ورفض مخطط تهجير الفلسطينيين.

وقالت التنسيقية، عبر حسابها على فيسبوك: «تابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ما عبرت عنه جموع المصريين اليوم من التأكيد على دعمها للقيادة السياسية في موقفها الرافض لتهجير وتصفية القضية الفلسطينية. وتؤكد التنسيقية على تأييدها لموقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لمخطط تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، كما تؤيد التنسيقية أي إجراءات أو تدابير تتخذها القيادة السياسية في هذا الشأن.

وتابعت التنسيقية، إن «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باعتبارها جزء أصيل من نسيج شعب مصر العظيم تؤكد على الرسالة التي وجهها أبناء مصر من حضرها وريفها وهى إعادة استلهام لروح الاصطفاف الوطني الملحمي في الثلاثين من يونيو. وإذ تؤكد التنسيقية أن المصريين على تنوعهم يقفون صفا واحداً خلف القيادة السياسية في موقفها الشريف الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ورفض مخطط تهجير الفلسطينيين، فإنها في الوقت نفسه تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته في احترام قرارات الشرعية الدولية ووقف مخططات من شأنها أن تؤجج مشاعر الكراهية بين الشعوب وتقوض مسار السلام في الإقليم».

واختتمت بقولها: «كما تعلن التنسيقية موقفها الراسخ المطالب بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية في دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف».